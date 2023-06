Dc, dal bilancio a un anno dalle elezioni comunali ai nuovi acquisti Fabio Costantino e Gabriella Ganci

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un bilancio sull'attività svolta dalla Dc all'interno del Consiglio comunale di Palermo, ad un anno di distanza dalle elezioni Amministrative è stato tracciato questo pomeriggio presso la segreteria regionale del partito, in via Ricasoli.

All'incontro hanno partecipato, il segretario nazionale della Dc, Totò Cuffaro, l'assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Nuccia Albano, i consiglieri comunali Domenico Bonanno, Salvatore Imperiale e Viviana Raja, l'assessore alle attività produttive Giuliano Forzinetti. Durante l'incontro, è stato ufficializzato il passaggio in Dc di Fabio Costantino e Gabriella Ganci, rispettivamente vice presidente e consigliere della settima circoscrizione.

"La Dc ha lavorato in questo primo anno con solerzia, costanza e rispetto delle Istituzioni, non facendo mai mancare l'apporto al sindaco Lagalla - dichiara il segretario nazionale, Totò Cuffaro -. I nostri consiglieri e il nostro assessore hanno rinvenuto una situazione davvero difficile ma, giorno dopo giorno, insieme ai componenti della maggioranza, hanno lavorato per trovare immediate soluzioni per i cittadini. Siamo consapevoli che c'è ancora tanto da fare ma, al tempo stesso, pronti per le prossime sfide".

"Un anno di lavoro intenso, con un coordinamento continuo tra i lavori della giunta e del gruppo consiliare che non ha mai fatto mancare il sostegno a tutti gli atti dell'amministrazione - dichiara l'assessore comunale Forzinetti -. Durante questo anno intenso abbiamo fatto tanto: semplificazione amministrativa, il nuovo portale Infocamere, il nuovo sportello telematico dell'edilizia con la costituzione del Sace, fortemente voluta dal nostro gruppo, il rilancio delle fiera del mediterraneo e dei mercati generali, nuovo regolamento dehors, nuovo regolamento edilizio, proposta di modifica del Cup e rateizzazioni più uniformi per venire incontro alle esigenze di cittadini e imprenditori, controlli serrati sulle attività".

"Presenza costante, studio e approfondimento degli atti, attività di proposta e confronto animano dal primo giorno la nostra azione. Il nostro contributo, in questo anno, è stato in molti casi decisivo per l’amministrazione e per la maggioranza consiliare - dichiara il capogruppo della Dc in Consiglio comunale, Domenico Bonanno -. Abbiamo raggiunto risultati importanti per la città, questo consiglio ha finalmente approvato tutti i documenti contabili arretrati e abbiamo riportato in bonis l’ente. Non mancherà di certo il nostro apporto per l’approvazione dei prossimi atti, primi fra tutti piano di riequilibrio e bilancio 23-25. Il Sindaco Lagalla potrà contare su un gruppo consiliare coeso che sostiene con lealtà questa amministrazione, nella consapevolezza del ruolo importante che svolgiamo nella maggioranza. Cultura di governo e senso di responsabilità sono da sempre la nostra stella polare e su questo non accettiamo lezioni da nessuno", conclude.

"I cittadini devono essere i protagonisti della politica e proprio per questo, con la Commissione che presiedo, abbiamo lavorato al regolamento dei beni comuni approvandolo. I palermitani potranno adottare una villetta, curandola: è un modo per recuperare le tante opere abbandonate della città, rendendo i cittadini protagonisti del territorio. Nell'immediato, invece, sempre con la commissione, le parti sociali coinvolte e l'amministrazione, stiamo lavorando per trovare una soluzione definitiva al mercato del baratto", dichiara il consigliere e presidente della IV commissione Salvatore Imperiale.