Lavori a Villa Trabia, la Dc: "Rinnoviamo al sindaco l'invito ad abbattere i muri"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Apprendiamo con estremo interesse che il sindaco Lagalla vigilerà sui lavori a Villa Trabia. Come chiesto da tutti i candidati della Democrazia Cristiana in campagna elettorale rinnoviamo l’invito ad abbattere i muri di Villa Trabia per renderla fruibile e visibile a tutti, facilitando la possibilità di attraversare i giardini per raggiungere da un lato all’altro le scuole limitrofe. Il muro della Villa, pur avendo la sua età, è da sempre sovrastato da cartelloni pubblicitari che, insieme ad esso, contribuiscono ad occultare la bellezza del parco.

Eliminando questo recinto, si permetterebbe ogni giorno ai tanti ragazzini che frequentano le scuole, Alberico Gentili, Rapisardi e Gonzaga, e ai loro nonni e alle loro mamme, di raggiungere gli istituti attraverso il parco, incentivando un maggiore rispetto dell’ambiente e riducendo l’uso delle auto. Esistono altre realtà a Palermo dove abbattendo i muri si renderebbe il verde più visibile e fruibile con una maggiore attenzione alla sicurezza. Questo avviene ormai nei parchi di Londra, Parigi, Madrid e di tante altre città. “Abbattiamo i muri” per una città sempre più verde e attenta alle esigenze dei ragazzi.