Daniele Angileri nominato presidente di Gioventù nazionale Palermo

Daniele Angileri, studente universitario di 21 anni di Monreale è stato nominato presidente di della federazione provinciale di Palermo di Gioventù Nazionale.

"Sono onorato e orgoglioso di ricevere questa grande ed importante responsabilità - dichiara Angileri - consapevole di poter contare sulla collaborazione di un solido gruppo che ormai da anni lavora sul territorio di Palermo e provincia, forte delle proprie idee e con la voglia di fare sempre meglio. Ringrazio la mia comunità, il presidente uscente, Alessio Di Marco, e il presidente nazionale, Fabio Roscani, per il sostegno e la fiducia in me riposta".

"Gioventù Nazionale Palermo - continua Angileri - si occupa ormai da anni di portare avanti per le strade della nostra città le battaglie politico-culturali storiche della destra italiana attraverso incontri culturali, volantinaggi, manifestazioni e altre attività di propaganda politica. Il mio auspicio è che questa comunità possa continuare a crescere per poter far sentire con più forza la nostra voce".