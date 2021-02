Regione, il presidente Musumeci nomina il nuovo assessore: Baglieri al posto di Pierobon

Come annunciato in Giunta entra una donna. La professoressa Daniela Baglieri è il nuovo assessore all'Energia del governo Musumeci. L'ha nominata nel pomeriggio di oggi il presidente delle Regione, in rappresentanza dell'Udc. Baglieri, docente dell'Università di Messina e già presidente della società di gestione dell'aeroporto Fontanarossa di Catania, prende il posto Alberto Pierobon, che ha rassegnato le dimissioni nelle mani dello stesso governatore.

"L'assessore Pierobon - dichiara il presidente - ha completato il mandato che gli avevo affidato, in qualità di tecnico, quando l'ho chiamato in Giunta: predisporre il disegno di legge sulla riforma dei rifiuti ed il definitivo Piano regionale dei rifiuti. Lo ha fatto con competenza, tenacia e trasparenza, proprio secondo le linee che gli ho indicate al momento del suo insediamento. Lo ringrazio per l'importante apporto fornito e spero di poter contare, nel futuro, su consigli e suggerimenti. Alla professoressa Baglieri, donna di alto profilo culturale, rivolgo - conclude Musumeci - l'augurio di buon lavoro".