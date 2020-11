Dalla Regione 4,4 milioni per aiutare gli immigrati a trovare casa e lavoro

Con due distinti avvisi pubblicati sul sito dell’assessorato Famiglia, la Regione ha destinato 4,4 milioni di euro per finanziare tirocini e percorsi formativi nonché per dare contributi finalizzati all’autonomia abitativa a favore di cittadini di Paesi terzi regolarmente presenti nel territorio isolano.

Il primo avviso, con una dotazione finanziaria di 2,4 milioni, ha come obiettivo quello di promuovere e potenziare a livello regionale l’inserimento lavorativo degli immigrati adulti vittime, o potenziali vittime, di sfruttamento lavorativo in agricoltura ovvero in condizioni di inoccupazione o disoccupazione purchè in possesso di un regolare permesso di soggiorno.

"L’avviso prevede un contributo di circa 6.200 euro per immigrato, una sorta di dote - afferma l’assessore delle Politiche sociali, Antonio Scavone - con cui finanziamo la formazione degli immigrati adulti attraverso percorsi integrati di inserimento lavorativo della durata massima di 8 mesi che prevedono un tirocinio extracurriculare e la fornitura di servizi specialistici di orientamento e accompagnamento alla ricerca di un lavoro. La 'dote' – continua l’assessore alle Politiche sociali - servirà anche per erogare un’indennità di frequenza per la partecipazione ai tirocini e un contributo per il pagamento dei costi di locazione sostenuti dagli immigrati per il reperimento di un’abitazione autonoma. Con queste risorse il governo Musumeci mette in campo un’azione destinata all’integrazione sociale e volta ad evitare il purtroppo spesso presente fenomeno del caporalato”.

I soggetti promotori del percorso formativo potranno essere le agenzie per il lavoro ma anche i soggetti riconosciuti dalle normative regionali quali promotori di tirocini extracurriculari.

Il secondo avviso, con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro e i cui soggetti promotori saranno gli enti del terzo settore, è invece rivolto ai minori stranieri non accompagnati o neo maggiorenni compresi nella fascia d’età 16 -23 anni che hanno lasciato o in procinto di lasciare i sistemi di accoglienza.

“Prevista anche in questo caso una 'dote' che sarà di 5 mila euro per soggetto- prosegue Scavone- e che servirà per finanziare la presa in carico dei destinatari, 400 su un totale di 1359 Msna presenti oggi in Sicilia, mediante l’analisi dei bisogni , dei documenti e la verifica delle attitudini professionali, ma anche per l’inserimento abitativo e per le attività di accompagnamento alla ricerca del lavoro o di corso di formazione professionale”.