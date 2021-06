Dalì: "Ponte Corleone, intervenga la protezione civile nazionale"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Il ponte Corleone non è più un disagio, è una 'vecchia' vera emergenza. Il ponte Corleone attenta all’ordine pubblico (l’esasperazione è alle culmine). Il ponte Corleone attenta all’ambiente (gli ingorghi decuplicano gli scarichi)". A dichiararlo è Eusebio Dalì, fondatore del laboratorio politico #palermomeritadipiu. “Il ponte Corleone attenta alle vite (il pericolo di crollo è concreto). #palermomeritadipiu chiede l’intervento della protezione civile nazionale, che ha mezzi e poteri per risolvere la situazione in tempi brevi”, conclude Dalì.