Forza Italia nomina Cusimano capogruppo alla settima circoscrizione

A pochi giorni dall'insediamento del Consiglio della settima circoscrizione di Palermo, Forza Italia ha designato un nuovo capogruppo. Si tratta del consigliere Ferdinando Cusimano, uomo di fiducia dell'onorevole Edy Tamajo. L'ingegnere Cusimano, giunto al suo secondo mandato nella circoscrizione che raggruppa le borgate marinare del capoluogo e i quartieri di Cardillo, Marinella, Pallavicino, Zen e Tommaso Natale, è stato uno dei più votati alle ultime elezioni amministrative (731 preferenze) e fa parte di un gruppo composto dal presidente Giuseppe Fiore e da altri tre consiglieri eletti nelle fila di Forza Italia, ovvero Daniele Armetta, Salvatore D'Asta e Massimo Vescovo. Un gruppo numeroso che rappresenta una forza politica predominante all'interno del consiglio per le attività nel territorio.

La nomina di Cusimano è un premio al lavoro svolto e alle lodevoli iniziative degli ultimi cinque anni, avvalorate dalla recente rielezione e dalle tante preferenze ricevute. "Sono onorato di rivestire questo ruolo - dichiara il nuovo capogruppo di Forza Italia della settima circoscrizione -. Uno stimolo in più a proseguire col massimo impegno, ad aiutare e a supportare l'azione politica del presidente e dei consiglieri. Ringrazio Tamajo per la fiducia accordatami e per il grande impegno che mette a servizio del territorio".

L'elezione a capogruppo di Ferdinando Cusimano è stata accettata con soddisfazione dai consiglieri del gruppo di Forza Italia della settima circoscrizione. Queste le dichiarazioni del Presidente Giuseppe Fiore: "Il passaggio dei consiglieri D'Asta e Vescovo, non fa altro che accrescere le potenzialità di un gruppo che ha dimostrato di essere coeso, determinato e vincente nell'ultima tornata elettorale, per una politica fattiva che dia risalto al territorio. La convergenza nella nomina di capogruppo del consigliere Ferdinando Cusimano è la sintesi di una scelta di un soggetto che ha già rivestito questo ruolo in passato dimostrando competenza, professionalità e serietá, oltre a capacità politica".