Schillaci (M5s): "Che fine ha fatto il workshop su Villa Deliella?"

“Una volta tanto in cui la Regione Siciliana mette in campo un’iniziativa pregevole quale il workshop di idee e progetti per il recupero di Villa Deliella a Palermo e per l’istituzione del museo del Liberty, questa si arena inesorabilmente. La Regione comunichi, l’esito del workshop, lo stato dell’iniziativa culturale e quali azioni intende mettere in atto per valorizzare la struttura”. A dichiararlo è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Roberta Schillaci.

“Era il 2020 quando l’assessorato regionale ai Beni Culturali – spiega Schillaci – bandiva un workshop con il coinvolgimento di almeno tre studi di progettazione di chiara fama, per stabilire le linee guida e i criteri per la predisposizione di un concorso di progettazione per la realizzazione di un Museo del Liberty al fine di valorizzare l’area ubicata nel Comune di Palermo ove sorgeva la villa liberty Deliella. Oggi, nonostante gli intendimenti espressi, le procedure relative alla nascita dello spazio museale, a partire dalle proposte elaborate a conclusione del workshop, e del grande itinerario culturale connesso, non sono state ancora avviate le procedure”.

“Ho chiesto in via ufficiale quindi alla Regione Siciliana a che punto è il progetto e cosa intende fare per la diffusione e la valorizzazione delle straordinarie testimonianze architettoniche del periodo. Ricordiamo che l’istituzione di tale museo, in un contesto più ampio di promozione del liberty siciliano, potrebbe offrire importanti opportunità per lo sviluppo del territorio regionale grazie a un ampliamento significativo dell’offerta culturale”, conclude la deputata.