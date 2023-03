Cuffaro incontra i vertici della Libertas: "Gettate le basi per un percorso comune"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il commissario regionale della Dc, Totò Cuffaro, e il vice commissario Pippo Enea, hanno incontrato il presidente della Libertas nazionale, Andrea Pantano, e il presidente onorario Calogero Musacchia. "Sono state gettate le basi per iniziare un percorso insieme - dichiara Cuffaro -. Condividiamo l’idea di un soggetto politico che si rifà alla tradizione Democristiana, quella di Sturzo e De Gasperi, basata sui valori della famiglia, della solidarietà, della giustizia, del lavoro e dell’accoglienza. Insieme ai vertici nazionali della Libertas pensiamo ad un percorso comune che favorisca l'inclusione, la solidarietà e il benessere sociale, obiettivi che la Dc persegue. Siamo convinti che lo sport sia il giusto collant per tenere insieme le cose che contano".

"Solleciteremo i nostri iscritti affinchè riconoscano nella Libertas un soggetto a noi vicino nella promozione sportiva e culturale sul territorio al quale tesserarsi", aggiunge Enea. “Una visione comune sulle priorità del Paese, l’idea di una società capace di evolvere e vivere il cambiamento, mettendo al centro i valori che ci appartengono, come la famiglia, l’accoglienza dell’altro, il senso della legalità e la centralità del diritto al lavoro. Sono questi i presupposti per costruire un solido dialogo e un percorso che possiamo tracciare insieme. - ha sottolineato Pantano -. Siamo infatti convinti che lo sport possa contribuire in modo significativo ed estremamente concreto alla costruzione di una società centrata sui cittadini, che sappia rispondere alle urgenze sociali ed economiche con serietà e lucidità”.