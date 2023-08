Pugno alzato e maglietta rossa, il "compagno" Totò Cuffaro canta Bella Ciao: "Protesta contro Putin"

Totò Cuffaro indossa una t-shirt dell'Unione sovietica e canta "Bella Ciao". No, non è uno scherzo. Ma la nuova performance del segretario nazionale e commissario regionale della Demcrazia cristiana, dopo la "libera interpretazione" della celebre frase di Martin Luther King. Cuffaro veste i panni del "compagno comunista" con tanto di maglietta rossa della Cccp e, pugno sinistro alzato, canta a squarciagola la canzone simbolo della Resistenza italiana.

"Una protesta contro Putin e la guerra in Ucraina", dice Eleonora Gazziano, dirigente della Dc che ha filmato in diretta Cuffaro e ha postato il video su Instagram. L'esibizione, durata poco più di due minuti, è avvenuta ieri in occasione di un evento promosso dal coordinamento Dc di Palermo in un locale dell'Addaura.

Il "compagno" Cuffaro (chissà che ne pensano i suoi avversari politici) ha voluto così esprimere una posizione di partito - tra gli esponenti della Dc che ieri lo hanno accompagnato sulle note di "Bella Ciao" si nota l'assessore regionale al Lavoro e alle Politiche sociali, Nuccia Albano - contro l'invasione della Russia in Ucraina, che ha scatenato una guerra che va avanti ormai da un anno e mezzo.

Un modo fuori dagli schemi (per un democristiano) per sostenere una giusta causa - il "no" alla guerra - che Cuffaro ha voluto rimarcare condividendo lo spirito di "Bella Ciao": canto popolare italiano, diventato dopo la Seconda guerra mondiale inno della Resistenza contro l'esercito tedesco, ma soprattutto portatore dei valori democratici contro ogni forma di prevaricazione. Al di là dei colori politici.