Crisi Teatro Biondo, Lentini: "Emendamento in variazione bilancio all'Ars per erogare un milione"

"Il Teatro Biondo di Palermo versa in una situazione più che drammatica e rischia seriamente di chiudere i battenti con i suoi dipendenti che potrebbero restare da un giorno all’altro senza il posto di lavoro. Sarebbe la sconfitta culturale della città. Ho presentato un emendamento nell’ambito della variazione di bilancio all’Ars per fare in modo che la Regione possa erogare un milione per consentire la ripartenza delle attività teatrali, pagare le spettanze ai lavoratori e i debiti verso terzi". Lo dice Totò Lentini, capogruppo dei Popolari autonomisti.

"La somma di 450 mila euro promessa dal Comune di Palermo non è sufficiente e non dà le indispensabili garanzie ai lavoratori di ricevere gli stipendi - aggiunge Lentini - serve un incontro urgente tra il sindaco Roberto Lagalla e il consiglio di amministrazione affinché si possa chiarire quale è la volontà dell’amministrazione comunale per sostenere il teatro e salvaguardare i livelli occupazionali e le attività culturali che con prestigio ha sviluppato a livello territoriale, nazionale ed internazionale. Sono numerosi i debiti nei confronti dei fornitori - prosegue Lentini - che potrebbero far precipitare l’esposizione nei confronti di terzi. A tutto questo va aggiunto che non si hanno notizie della stagione teatrale che non risulta ancora né avviata né approvata. Il fondo di un milione consentirebbe anche di portare gli spettacoli fuori Palermo vendendoli a terzi, offrendo una condizione di maggiore tranquillità economica", conclude.