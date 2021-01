Elezioni 2022, Tantillo replica a Catania: "Forza Italia non starà mai con Sinistra Comune"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Apprendiamo le preoccupazioni dell'assessore Catania riguardo alla geografia politica che si verrebbe a creare in vista delle elezioni amministrative del 2022. Ci sentiamo in dovere di rassicurare l’assessore: Forza Italia non schiererà mai il proprio simbolo al fianco del partito di Catania o dei partiti che andranno in coalizione con Sinistra Comune". Così Giulio Tantillo, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, commenta le dichiarazioni di Giusto Catania dopo il voto sul bilancio.

"Abbiamo votato favorevolmente gli emendamenti per la manutenzione delle strade, dei marciapiedi, delle scuole e per risolvere il problema dei cimiteri garantendo una dignitosa sepoltura alle 700 bare che giacciono in deposito - sottolinea Tantillo -. Tutto questo non sarà apprezzato dal gruppo di Sinistra Comune, ma sicuramente verrà apprezzato dai cittadini palermitani. Il nostro partito è alternativo a questa amministrazione e all’operato dell’assessore Catania. Solo quando questa esperienza sarà terminata gli elettori potranno finalmente voltare pagina e assicurare alla città un governo che abbia a cuore le sorti della nostra Palermo".