Ars, Schillaci (M5S ars): "Sulla formazione professionale crisi inaccettabile, subito un tavolo tecnico permanente"

“Inaccettabile la crisi che oggi sta attraversando la formazione professionale , con ritardi nei pagamenti agli enti e degli stipendi ai lavoratori che stanno mettendo in ginocchio tante famiglie e l’intero settore. Ci vuole una visione più ampia per garantirne l’operatività, adattarla alle innovazioni del mercato e sfruttarne le potenzialità di assolvimento dell’obbligo scolastico. Per questo chiederò l’istituzione di un tavolo permanente tra politica Enti e sindacati”. Lo ha detto oggi la deputata M5S Roberta Schillaci a margine dell’audizione sulla crisi della formazione professionale tenuta oggi dalla quinta commissione dell’Ars.

“Il tavolo tecnico – dice la deputata – dovrà partorire una risoluzione mirata a dare continuità e sicurezza al settore e garantire agli allievi il completamento del percorso iniziato che spesso rischia di rimanere incompiuto. Va data grande attenzione alle Fp, i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, cui tengo particolarmente e sui quali non si può scherzare. Le Fp rappresentano un ottimo strumento di prevenzione contro la dispersione scolastica che in Sicilia è molto elevata, con percentuali di oltre il 19 per cento".