"Accertare in sede giudiziaria i crimini di guerra nei confronti degli ucraini": Palermo aderisce alla richiesta

"E’ tempo di denunciare e chiedere che vengano accertati in sede giudiziaria internazionale i crimini di guerra nei confronti della popolazione ucraina, davanti alla Corte penale internazionale per la barbara invasione militare russa”. A sostenerlo è il sindaco Leoluca Orlando che stamattina ha partecipato ad un evento organizzato in modalità telematica dal primo cittadino di Danzica Aleksandra Dulkiewicz e che ha coinvolto le principali organizzazioni europee di sindaci e membri della comunità locale delle città: Eurocities, Unione delle città baltiche, Associazione europea per la democrazia locale, Metrex, Metropolis, Consiglio dei comuni e delle regioni europee, Patto delle città libere e Gruppo Ucraina all'interno del Comitato delle regioni. All'incontro erano presenti centinaia di sindaci.

“Essere qui con tutti voi per esprimere vicinanza e impegno concreto al popolo ucraino - ha aggiunto Orlando nella veste anche di cofondatore del Global parliament of mayors - è un segnale fortissimo per tutta la comunità internazionale. In questo tempo drammatico noi sindaci abbiamo un compito importante a sostegno delle nostre comunità e Palermo è in prima linea per accogliere concretamente i profughi ucraini che sono arrivati e che arriveranno in città. Palermo, con la Carta di Palermo, ha da anni confermato di essere città accogliente che - ha continuato il primo cittadino - non fa distinzioni tra quanti vengono da diversi paesi e continenti. Voglio anche esprimere la mia solidarietà al popolo russo che scende in piazza per dire no alla guerra”.

Orlando si è poi rivolto al rappresentante della città di Mariupol esprimendo la sua solidarietà e ha annunciato la proposta di conferire “la cittadinanza onoraria di Palermo ai cittadini di Mariupol e al sindaco Vadym Boichenko per il grande impegno a tutela della comunità di Mariupol, in difesa del valore della vita”.