Covisian, Aiello (M5s): "Ministero del lavoro e Mef riportino Ita al tavolo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Non posso ritenermi pienamente soddisfatto della risposta che oggi, in commissione alla Camera, il Ministero del Lavoro ha fornito alla mia interrogazione sulla vicenda Covisian. Dopo il tavolo ministeriale del 20 aprile, che ITA Airways ha disertato, non vi è stato infatti alcun passo avanti. Nel delicato momento che il Paese sta attraversando, non possiamo permettere che si perda neanche un posto di lavoro. Pur apprezzando gli sforzi che hanno fatto finora, chiedo al Ministero del Lavoro e a quello dell’Economia di continuare a sollecitare la compagnia aerea, interamente controllata dallo Stato, affinché torni sui suoi passi e si confronti con gli altri interlocutori al fine di garantire i livelli occupazionali e la clausola sociale. I lavoratori Covisian (ex AlmaViva) di Palermo e Rende hanno dimostrato di avere competenze e professionalità e pertanto vanno tutelati e garantiti da ogni rischio di licenziamento. Continuerò a seguire la vicenda con la massima attenzione, sempre al fianco dei lavoratori”. Lo afferma in una nota Davide Aiello, deputato siciliano del M5S componente della commissione Lavoro.