Covisian, Aiello (M5S): "Assenza Ita al tavolo mancanza di rispetto per lavoratori, governo intervenga"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"E' grave quanto accaduto oggi al tavolo convocato presso il Ministero del Lavoro sulla vicenda Covisian. L’assenza di Ita Airways, azienda a controllo pubblico, rappresenta una mancanza di rispetto per i lavoratori e il Governo deve intervenire immediatamente. Questa vertenza riguarda complessivamente oltre 500 lavoratori ex Almaviva delle sedi di Palermo e Rende. E' necessario che le parti in causa trovino una soluzione per salvaguardare gli attuali livelli occupazionali impedendo che, nel difficile momento che stiamo attraversando, oltre 200 lavoratori, molti dei quali palermitani, si ritrovino senza impiego. Come fatto fin qui, continuerò ad interessarmi di questa situazione e a stare al fianco dei lavoratori”. Lo afferma in una nota Davide Aiello, deputato del M5S componente della commissione Lavoro.