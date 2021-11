Covid, Razza: "Grazie ai vaccini conteniamo l'occupazione ospedaliera"

"Quando il governo Musumeci si è insediato erano circa 350 i posti letto di terapia intensiva, oggi siamo a più del doppio e stiamo realizzando la rete delle terapie sub intensive. Da questo punto di vista, siamo molto più rapidi di tante altre regioni italiane". A fare il punto della situazione è l'assessore alla Salute della Regione, Ruggero Razza, che oggi ha consegnato due nuove terapie sub-intensive, per un totale di 15 posti letto, al Policlinico di Catania. Sono così 95, complessivamente, i nuovi posti di terapia intensiva e sub-intensiva già realizzati dalla Struttura commissariale in tutta l'Isola, nell'ambito del piano di potenziamento della rete ospedaliera regionale.

Razza ha ribadito che "Grazie alle vaccinazioni stiamo contenendo in maniera straordinaria l'occupazione ospedaliera. Questo vuol dire che il virus continua a circolare, ma esistono strumenti che la scienza ci ha consegnato per contrastarlo".