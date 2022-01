Covid e Scuola, Altadonna (Pd): "Da Musumeci scarsa propensione a governare la Sicilia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Ancora una volta si evidenzia la scarsa propensione a governare dell’esecutivo guidato dal presidente Musumeci". Con queste parole il professore Salvo Altadonna, responsabile Pd Sicilia del dipartimento Istruzione, Formazione e Contrasto alla Povertà educativa, interviene nel dibattito sulla gestione delle politiche anti Covid. "Migliaia di cittadini siciliani in questi giorni sono stati costretti ad uscire da casa anche se positivi al Covid facendo aumentare vertiginosamente i casi di contagio, per la necessità di rinnovare il proprio Isee, strumento che consente loro di accedere ad aiuti necessari. Sarebbe invece bastata una proroga della validità dell’Isee 2021 per un paio di mesi".

"Inoltre, sentire parlare di scuola sempre e solo a pochi giorni dalla riapertura è divenuto stucchevole ed irritante e determina da un lato l’estrema incapacità del governo siciliano di avere una visione ampia dei problemi e parallelamente la spiccata propensione ad una strutturazione miope delle soluzioni. Spero che questa mia riflessione - conclude Altadonna - possa servire soprattutto a chi pur titolato a parlare di scuola vive l’opacità di pensiero che tutto possa essere risolto intervenendo su di essa, la Scuola è un sistema integrato che va rafforzato passando per il miglioramento di ciò che le sta fuori".