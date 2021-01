VIDEO | Covid, Orlando: "Inasprimento delle misure risposta all'incoscienza dei cittadini" 

"L'inasprimento delle misure per evitare il diffondersi del contagio, da parte degli organi competenti in base a valutazioni sanitarie, non può che essere la risposta al comportamento incosciente di troppi cittadini e cittadine". Lo dichiara il sindaco Leoluca Orlando in un video messaggio su Facebook.

"È un invito - continua - a rispettare rigorosamente quanto prescritto per evitare che ci sia il moltiplicarsi di morti, una vera e propria strage. Certamente il governo nazionale deve pensare anche a ristori adeguati nei confronti delle attività economiche, ma il diritto alla salute e il diritto alla sopravvivenza economica non possono essere, in un Paese civile, essere posti in alternativa e in contrasto"