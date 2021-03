Covid, Lentini: "Sospendere subito la somministrazione dei vaccini Astrazeneca"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"La vicenda dei due militari morti in Sicilia dopo la somministrazione del vaccino Astraceneca è allarmante. Chiedo al Governo nazionale ed al Governo regionale, per quanto riguarda la Sicilia, di sospendere immediatamente la somministrazione di questo vaccino". Ad affermarlo è il capogruppo dei Popolari ed Autonomisti all’Ars,Totò Lentini.

"Anche la Danimarca - dice - ha sospeso per precauzione l’uso del vaccino anti Covid di Astrazeneca proprio a causa di problemi di coagulazione del sangue verificatisi in alcuni pazienti. Esattamente la stessa complicazione che sembra aver causato la morte dei due militari. Mi associo al dolore dei familiari e ribadisco l’urgenza di sospendere con effetto immediato la somministrazione di AstraZeneca fino a quando non verranno fatti ulteriori controlli capaci di escludere categoricamente gravi effetti collaterali".