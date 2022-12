Covid, La Rocca Ruvolo: "Hub vaccini a Palermo? Tenerlo in vita costa 3 milioni al mese"

"Grande rispetto per tutti gli operatori medici, sanitari e amministrativi impegnati nel contrasto al Covid in Sicilia, il cui valore non mi sono mai permessa di mettere in dubbio e per i quali auspico che, dopo la proroga dei contratti, possa arrivare la stabilizzazione in un percorso normativo condiviso con il governo nazionale".

A dirlo è la deputata di Forza Italia all’Assemblea regionale siciliana, Margherita La Rocca Ruvolo, che replica al commissario Covid Renato Costa: "Quello che, invece, continuo a sostenere è che, come accaduto nel resto d'Italia, anche la Sicilia si sarebbe dovuta adeguare nel chiudere costosi hub vaccinali perché ci sono le Asp, le cure primarie, i distretti, i medici di medicina generale, le farmacie e altri presidi sanitari che possono effettuare tranquillamente vaccinazioni, tamponi e terapie domiciliari".

"Mi sembra davvero eccessivo, e lo dico dopo aver fatto un ulteriore accesso agli atti - spiega la parlamentare azzurra -, tenere ancora in vita l’hub vaccinale della Fiera di Palermo al costo di 3 milioni di euro al mese, peraltro con aggravio sul bilancio regionale dal 30 giugno scorso quando è stata dichiarata la fine dello stato di emergenza. Questi stessi professionisti possono offrire la loro competenza e il loro know-how in strutture sanitarie carenti di personale. Quel personale medico e sanitario che nel vivo dell’emergenza pandemica ha lavorato negli ospedali tra grandi difficoltà, con i pazienti Covid, rischiando la vita guadagnando poco e a cui, ancora oggi non viene riconosciuto il bonus di mille euro che per loro si era pensato", conclude.