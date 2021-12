Anello: "Salvini responsabile per il no vax arrestato? Sciacallaggio"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Il maldestro tentativo di volere ascrivere una sorta di responsabilità politica a Matteo Salvini per la condotta del no vax arrestato per le presunte truffe sui vaccini alla Fiera del Mediterraneo è sciacallaggio. Strumentalizzare una vicenda come questa senza nessun presupposto, solo per una foto o un video, è un comportamento becero che avvelena il dibattito politico. Dispiace constatare che esponenti di alcuni partiti utilizzino ancora simili metodi per attaccare la Lega. Ma quello che dispiace di più è l'eventualità che simili metodi possano essere usati a orologeria da chi, magari dallo stesso tavolo, possa volere colpire questo o quell'altro dirigente politico non capendo che fa un danno a tutto il partito. E soprattutto a sé stesso". Lo dichiara Alessandro Anello, segretario della Lega nella città metropolitana di Palermo