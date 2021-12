Consigliere comunale positivo al Covid: a Sala delle Lapidi interrotta la seduta

C'è un consigliere comunale contagiato dal Covid e a Sala delle Lapidi la seduta viene chiusa anzitempo. A risultare positivo è Gianluca Inzerillo (Sicilia Futura-Italia Viva), che ha avuto l'esito del tampone rapido e attende quello del molecolare.

Il consigliere, che si trova a casa e sta bene, oggi si è collegato da remoto. Secondo quanto prevede il regolamento della presidenza del Consiglio comunale, chi risulta positivo al Covid o comunque si trova in isolamento fiduciario può partecipare alla seduta in modalità telematica se presenta la relativa certificazione.

Cosa che ha fatto Inzerillo, ma non gli altri consiglieri entrati in contatto con lui. Tra questi Antonino Randazzo del M5S, componente della quarta commissione (di cui Inzerillo è presidente), che - in ossequio al regolamento - non ha avuto dalla presidenza del Consiglio il link per il collegamento.

Da qui la decisione non senza polemiche presa dal presidente Totò Orlando di chiudere la seduta.