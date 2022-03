Verso la fine dell'emergenza Covid, Musumeci: "Speriamo nella ripresa economica, ma lo Stato deve fare di più"

"Bisogna continuare con il sentimento della prudenza ma anche della consapevolezza che la vita continua. Marzo dovrebbe essere l'ultimo mese delle restrizioni e poi ci attendono una primavera e un'estate che mi auguro possano rappresentare una bella boccata di ossigeno per gli operatori economici". Così ha parlato, ai microfoni di AgrigentoNotizie, il presidente della Regione Nello Musumeci in relazione alla fine dello stato di emergenza Covid che, per volontà della presidenza del consiglio del ministri, cesserà il 31 marzo. Da Agrigento, dove ha partecipato ad un incontro sul ruolo delle donne in politica, il governatore siciliano è tornato anche a parlare dei sostegni economici per le attività penalizzate dalla pandemia. "La Regione è intervenuta per dare sostegno alle diverse categorie economiche e alle partite Iva - conclude Musuemci - ma deve essere lo Stato a fare di più".

Fonte: AgrigentoNotizie.it