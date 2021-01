Coronavirus, Orlando insiste: "Serve vero lockdown di due o tre settimane"

Il sindaco prende posizione, ancora una volta, in favore di nuove restrizioni per limitare i contagi: "Così rischiamo una agonia che duri mesi senza risolvere i problemi". La richiesta potrebbe trovare sponda in Musumeci che nelle scorse ore non ha escluso un inasprimento delle misure

Torna a criticare il modo in cui la "zona rossa" è applicata in Sicilia e torna a chiedere "un vero lockdown di due o tre settimane". A prendere posizione, ancora una volta, in favore di nuove restrizioni per limitare il contagio da Coronavirus è il sindaco Leoluca Orlando. In un post su Facebook riporta alcuni titoli di articoli giornalisti e invoca più rigore.

"'La zona rossa non funziona'. 'La Sicilia rischia un altro lockdown'. Questi i titoli dei quotidiani oggi - scrive il primo cittadino -. L'ho già detto e lo ripeto: meglio subito un vero lockdown di due/tre settimane che permetta davvero di combattere la diffusione dei contagi e permetta davvero di garantire ristori e assistenza economica adeguata, invece di questa 'zona rosa pallido' che non blocca alcunchè e non garantisce aiuti economici a chi rischia di perdere il lavoro, il reddito, la propria attività economica. Così rischiamo una agonia che duri mesi senza risolvere i problemi".

L'appello di Orlando potrebbe trovare sponda a Palazzo d'Orleans. Solo ieri lo stesso presidente della Regione, Nello Musumeci, ammetteva l'ipotesi di un lockdown come avvenuto a marzo. La zona rossa attualmente in vigore è infatti meno rigida rispetto a quella della scorsa primavera per volere di Roma e la Regione ha già stretto le maglie rispetto a quanto previsto dal Dpcm. Minor rigore che però si traduce in contagi ancora alti. Da qui l'ipotesi di nuove misure. "Il diritto alla vita è prioritario - ha precisato Musumeci -. Se il contagio non dovesse abbassarsi alla fine del mese adotteremo nuove misure restrittive, naturalmente d'intesa con il governo nazionale, e non escludo si possa arrivare a un lockdown come quello della scorsa primavera".