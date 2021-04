Covid, La Rocca: "A Palermo aumento varianti e primi contagi tra vaccinati"

Il direttore della pianificazione strategica dell'assessorato alla Salute, sentito dalla commissione dell'Ars, ha spiegato i motivi che hanno portato all'adozione delle massime misure restrittive prima per la sola città e poi per tutta la provincia: "Se non fossimo intervenuti, tutta la Sicilia avrebbe rischiato di diventare zona rossa"

"I dati dimostrano la bontà della scelta della zona rossa a Palermo e poi anche per la provincia. In quella settimana (quando è stata emessa l'ordinanza) il dato era di 209 contagi su 100 mila abitanti, ma la grande diffusione delle varianti e il notevole impegno delle strutture sanitarie ci dava la percezione di un'incidenza maggiore e infatti i dati consolidati ci dicono che l'indice era 279 casi su 100 mila abitanti". A dirlo è Mario La Rocca, direttore della pianificazione strategica dell'assessorato alla Salute della Regione Siciliana, durante la sua audizione in commissione Salute dell'Ars.

Oltre a La Rocca, che è anche dirigente generale ad interim del dipartimento regionale delle attività sanitarie e dell'osservatorio epidemiologico, la commissione ha chiesto di sentire il presidente della Regione e assessore ad interim alla Salute Nello Musumeci, il direttore generale dell'Asp Daniele Faraone, il cmmissario straordinario per l'emergenza Covid a Palermo, Renato Costa, e il suo omologo di Messina Alberto Firenze.

Il primo tema affrontato è stato proprio quello della zona rossa, decisa prima per la sola città di Palermo e poi per tutta la provincia. "Quando abbiamo deciso di istituirla - ha chiarito ulteriormente La Rocca - in città c'era una grande escalation delle varianti nei contagi e abbiamo registrato anche i primi casi di soggetti già vaccinati che hanno contratto il virus (ma che però grazie al vaccino non hanno avuto complicazioni ndr). Se non fossimo intervenuti tutta la Sicilia avrebbe rischiato di diventare zona rossa".

