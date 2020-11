A Villa Sofia attivato pronto soccorso pediatrico, Caronia: "Importante strumento di assistenza"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"L'attivazione del pronto soccorso pediatrico a Villa Sofia, in sostituzione di quello chiuso al Cervello, per permettere la creazione di nuovi posti letto Covid è, sia pure in questo contesto drammatico, una buona notizia". Lo afferma il deputato regionale di Forza Italia, Marianna Caronia.

"Finalmente - prosegue - si è trovata grazie alla grande sensibilità e disponibilità della direzione di Villa Sofia e del reparto di Pneumologia, una soluzione adeguata per garantire la necessaria assistenza pediatrica di primo intervento per la zona nord della città, sganciandola da un ospedale che sempre più è dedicato unicamente al Covid. In questo modo, sia le famiglie dei piccoli pazienti sia gli operatori potranno accedere ai servizi in modo più tranquillo, garantendo quindi l'indispensabile assistenza primaria a bambini e bambine”.