Covid, Miccichè: "Vaccini per categorie? Altra follia italiana"

Il presidente dell'Ars, che nei giorni scorsi aveva chiesto di dare priorità a parlamentari e dipendenti di Palazzo dei Normanni, torna a parlare della strategia messa in campo per contrastare la pandemia: "La valutazione delle priorità deve necessariamente essere per età e patologie. L'impiegato di un negozio è forse meno essenziale di un magistrato?"