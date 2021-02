Corsa ai vaccini anti Covid, la Regione: "Pronti a comprarli se ci autorizzano"

"Non abbiamo difficoltà ad assumere l'impegno ad acquistare vaccini". A dirlo è stato il presidente della Regione, Nello Musumeci, tornando su uno dei temi centrali della lotta al Covid. La campagna vaccinale è sempre più la chiave di volta contro la pandemia e negli ultimi giorni si sono moltiplicati gli appelli alla Regione perchè acquisti il farmaco in modo autonomo, in modo da non essere vittima di ritardi o problemi legati alla distribuzione come accaduto nelle scorse settimane.

"Siamo interessati - ha spiegato Musumeci - però non si può autonomamente procedere all'acquisto di un vaccino che poi non può essere somministrato perché non c'è autorizzazione. Per questo siamo in attesa di capire se dal Governo e dall'Agenzia del farmaco possa arrivare il disco verde, se così fosse siano pronti a procedere all'acquisto".



Parlando poi del nuovo esecutivo nazionale, il governatore siciliano ha speso parole di apprezzamento nei confronti del ministro della Salute uscente Roberto Speranza. "Non mi dispiacerebbe - ha detto - che restasse al suo posto. La cosa non sorprenda se letta in chiave politica perché chi mi conosce sa che sul piano istituzionale apprezzo la qualità e la lealtà nel rapporto, non l'appartenenza. Con il ministro Speranza c'è stato sempre un ottimo rapporto improntato alla reciproca e leale collaborazione".

La regione: occhio alle truffe informatiche

In Sicilia crescono di ora in ora le prenotazioni dei cittadini over 80 per il vaccino anti-covid: attualmente sono 105.936. Tra i prenotati, 90.695 hanno un’età compresa tra 80 e 89 anni; 15.096 tra 90 e 99 anni, 145 hanno più di 100 anni. L'assessorato regionale alla Salute ribadisce che in questa fase della campagna vaccinale siciliana il target delle persone dagli 80 anni in su è l'unico per cui è attivo il servizio di prenotazione mediante la piattaforma on line ed il call center della struttura commissariale nazionale gestito da Poste italiane. Pertanto, esorta a diffidare da comunicazioni diffuse, soprattutto via social o chat di messaggistica, da canali non ufficiali o diversi da quelli della Regione Siciliana in merito alla possibilità che altri target di popolazione, al momento, possano effettuare la prenotazione.