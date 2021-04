Palestre chiuse da sei mesi, Italia Viva: "Comune trovi nuove aree per sport all'aperto"

La richiesta nasce dall'esigenza di "alleggerire la pressione su Case Rocca e sul Foro Italico”, le due aree in cui si riversano gli sportivi "orfani" dei centri fitness. Ville e giardini comunali per tutto il periodo della zona rossa sono accessibili su prenotazione solo per gli under 14 accompagnati. Ingresso libero invece per i disabili anche senza prenotazione

"Il Comune individui di concerto con il Coni, associazioni e operatori, nuovi spazi all'aperto per consentire ai palermitani di praticare attività motoria". A chiederlo sono i consiglieri di Italia Viva a Sala delle Lapidi Dario Chinnici (capogruppo), Francesco Bertolino, Paolo Caracausi, Carlo Di Pisa e Totò Orlando. La richiesta nasce dall'esigenza di "alleggerire la pressione su Case Rocca e sul Foro Italico”, le due aree in cui si riversano gli sportivi "orfani" di palestre e centri fitness chiusi ormai da fine ottobre.

Ville e giardini comunali, inoltre, per tutto il periodo della zona rossa sono accessibili su prenotazione solo per gli under 14 accompagnati. Accesso libero invece per i disabili anche senza prenotazione. "La riapertura delle ville per bambini e disabili decisa dalla Giunta comunale - dicono da Iv - è stata una scelta di buon senso che va incontro alle esigenze delle categorie più fragili, pur nel rispetto di tutte le norme di sicurezza grazie alle prenotazioni e ai numeri contingentati".

Un appello alla riapertura delle palestre è stato lanciato nei giorni scorsi dall'assessore regionale allo Sport, Manlio Messina. "Il mondo dello sport - ha detto -non può più attendere, c’è la necessità di far ripartire tutte le attività sportive al più presto abbiamo la possibilità ed il dovere di farlo. Oggi piscine, palestre, Asd e Ssd sono allo stremo e ogni giorno che passa c’è il rischio concreto che molti impianti e strutture non riaprano più".