La corsa del Covid in Sicilia, Musumeci: "Siamo in guerra e dobbiamo fare sacrifici"

"Siamo in tempo di guerra, bisogna fare ancora sacrifici per evitare grandi problemi". Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci intervenendo a 24Mattino su Radio 24 sull'emergenza Coronavirus.

"Abbiamo comprato due milioni di tamponi rapidi per renderci autonomi e guardare ai prossimi mesi senza ansia, abbiamo una sufficiente dote di vaccini anti influenzali per fare fronte alle richieste - ha aggiunto - Siamo pronti a una condizione di maggiore emergenza, lavoriamo sulle strutture ospedaliere per rendere sicuri gli accessi al Pronto soccorso e qualche struttura del territorio sarà dedicata interamente a questo come si fa in tempo di guerra".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fonte AdnKronos