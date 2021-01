Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Giornata internazionale dell'educazione, Lagalla: "Stanziati 20 milioni contro povertà educativa"

Tema di questa terza edizione il recupero e la rivitalizzazione dell'istruzione per la generazione Covid-19. L'assessore regionale all'Istruzione: "Facciamo ogni sforzo per riprendere lezioni in presenza la più presto"