Il Covid cambia le scuole: a Palermo 123 mila banchi monoposto e quasi 10 mila con le rotelle

Gran parte degli studenti siciliani sono a casa per la famigerata didattica a distanza, ma al loro ritorno in aula troveranno delle novità: i banchi monoposto e quelli con le rotelle. Gli arredi secondo i piani dell'Esecutivo dovevano essere pronti per l'inizio dell'anno scolastico, ma la procedura di approvviggionamento ha subito notevoli ritardi,

"Sono 123.080 - dicono le deputate alla Camera del Movimento 5 Stelle, Roberta Alaimo e Valentina D’Orso - i nuovi banchi consegnati alle scuole di Palermo e 9.788 le sedute innovative (i banchi con le rotelle ndr.). La distribuzione è stata completata in tutta la Sicilia grazie all’intervento del Governo nazionale che ha investito sul rinnovamento della scuola come non accadeva da decenni”.

La distribuzione provincia per provincia.

Agrigento 3.475 sedute innovative e 28.074 banchi; Caltanissetta 2.048 sedute innovative e 23.007 banchi; Catania 10.872 sedute innovative e 85.825 banchi; Enna 9.766 banchi e 1.322 sedute innovative; Messina 49.432 banchi e 5.084 sedute innovative; Palermo 9.788 sedute innovative e 123.080 banchi; Ragusa 13.100 banchi e 2.010 sedute innovative; Siracusa 34.275 banchi e 3.921 sedute innovative; Trapani 26.323 banchi e 3.171 sedute innovative.