Virus, M5S a Razza: "Accertare carenze e difficoltà con ricoveri in Rsa Borgetto"

"Pazienti asintomantici e non, positivi al Covid, ricoverati nella Rsa di Borgetto, carenza di personale e difficoltà nel garantire le cure a pazienti affetti da altre patologie” Sono alcune delle segnalazioni arrivate al gruppo parlamentare del M5S all'Ars, per le quali i deputati chiedono all'assessore alla Salute, Razza, una pronta verifica.

Per farlo hanno depositato un'interrogazione a prima firma di Salvatore Siragusa.“Vorremmo capire – dice il parlamentare – se queste segnalazioni rispondono al vero e in questo caso sarebbe molto grave, mettere assieme pazienti sintomatici e non potrebbe mettere a serio rischio gli asintomatici che potrebbero vedere precipitare le proprie condizioni di salute. Da Razza- continua Siragusa – vorremmo anche sapere se il governo regionale ha posto in essere controlli degli standard di assistenza ai degenti nelle strutture diverse dagli ospedali e adibite al ricovero dei pazienti affetti da Covid-19".