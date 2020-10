Covid, Figuccia: "Tamponi a rilento, urgono assunzioni all'Asp"

"Pur apprezzando lo sforzo che tutte le strutture sanitarie della Regione stanno sostenendo, continuo a constatare come l'espletamento dei tamponi vada eccessivamente a rilento con il rischio che il sistema si congestioni". A dirlo è Vincenzo Figuccia deputato dell'Udc all'Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia che prosegue: "Migliaia di cittadini restano in attesa per settimane prima che l'Asp li convochi per la somministrazione del tampone a seguito di comunicazione effettuata dal medico curante. Attese snervanti per gente che deve tornare a lavoro e che non può permettersi di subire simili tempistiche. Per questo, ho già chiesto all'assessorato di autorizzare le direzioni sanitarie competenti ad avviare il reclutamento di biologi e tecnici anche a tempo determinato, procedendo con lo scorrimento delle graduatorie vigenti, per impiegare detto personale a supporto di attività che oggi hanno una sensibile priorità".

