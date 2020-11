Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Covid, nuova stretta di Orlando: "Basta bivacchi in spiaggia, voglio i dati sugli ospedali"

Una nuova ordinanza dovrebbe entrare in vigore già da giovedì. Divieto di stazionamento dalle 16 alle 22 dal lunedì al venerdì in centro, spiagge off limits nel weekend. Sul botta e risposta con il commissario Costa: "Ha detto di essere stato frainteso". E ancora: "Razza mi fornisca i dati su posti letto e terapie intensive. Voglio sapere se quanto annunciato alla stampa viene realizzato"