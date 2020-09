Scatta nuova ordinanza anti Covid, Musumeci: "No emergenza ma serve responsabilità"

"La Sicilia ha dimostrato nei mesi difficili di essere particolarmente disciplinata, anche se i luoghi ciomuni ci attribuiscono una condotta diversa. Siamo convinti che bisogna tornare a una maggiore responsabilità collettiva. Abbiamo 16 ricoverati in Terapia intensiva, quindi sostanzialmente rispetto ad altre regioni la situazione non è di emergenza, però abbiamo già lanciato un ulteriore segnale, la mascherina va indossata quando si esce da casa. Sempre portata in tasca. Se non c’è nessuno in giro è inutile indossarla, se cammini con i conviventi con cui condividi la giornata non c’è bisogno di indossarla. Il compito delle forze dell’ordine è quello di richiamare ognuno alla sua responsabilità". Lo ha spiegato il presidente della Regione, Nello Musumeci, ospite stamani di Agorà su RaiTre. L'intervista arriva nel giorno in cui nell'Isola entra in vigore l'ultimo provvedimento firmato dal governatore, che prevede l'uso obbligatorio delle mascherine anche all'esterno "se si è nel contesto di presenze di più soggetti". Si è dispensati "solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi". "All'esterno spetta alle forze dell'ordine fare rispettare le regole - ha proseguito - E' chiaro che poi ognuno risponde dei propri comportamenti. È chiaro che non possiamo mettere un carabiniere a ogni angolo di strada. Occorre un costante messaggio, una campagna di sensibilizzazione, per far capire ai giovani e ai meno giovani che il Covid non guarda in faccia nessuno".

"Per quanto riguarda la scuola - ha aggiunto Musumeci - il nostro assessore all'Istruzione ha già chiarito che i ragazzi in classe non necessariamete devono indossare la mascherina, se riescono a mantenere la distanza di un metro". Solo ieri Musumeci, con un post su Facebook, aveva salutato positivamente il via libera dato dal Cts nazionale ai test rapidi per il Covid. "Ancora una volta - ha scritto sulla sua pagina social - possiamo dire: la Sicilia aveva visto giusto, con i due milioni di test già approvvigionati. E sul fronte dello screening proseguiremo nei prossimi giorni con un nuovo provvedimento. La battaglia si vince anticipando il più possibile il numero dei casi. Dobbiamo proseguire con la prudenza e con il rispetto di tutte le regole. I prossimi giorni e le prossime settimane dipendono da noi".

Il presidente della Regione ha poi ironizzato sulle due fazioni che si contrappongono sul tema Covid. "Bisogna fare i conti con due 'partiti' - ha detto - c'è chi mi scrive 'Presidente apra tutto' e poi c'è chi mi dice 'Presidente chiuda tutto'. La buona politica deve sapere trovare la sintesi nell'interesse di tutti".