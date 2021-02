VIDEO | Musumeci: "Mini lockdown? Non ci sono basi, chiederemo al Governo aperture per la cultura"

"Non siamo in area di allarme, ma non vorrei ci si arrivasse. La 'zona gialla' deve essere patrimonio di tutti". A dirlo è il presidente della Regione in conferenza stampa a Palazzo d'Orleans. E ancora: "Chiederemo all'esecutivo Draghi eventuali aperture per il mondo dello spettacolo"