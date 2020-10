Scuole più digitali per l'emergenza Covid, altri 80 mila euro per Palermo e provincia

Nuovi fondi in arrivo per le scuole palermitane, per implementare la didattica a distanza. A ufficializzarlo sono le parlamentari del Movimento 5 Stelle, Roberta Alaimo e Valentina D’Orso. "Con l’emergenza Covid - spiegano - si è reso necessario fare ciò che in tanti anni non era stato fatto per i nostri studenti ovvero fornire alle scuole gli strumenti per puntare sul digitale. A livello nazionale il Consiglio dei ministri ha stanziato ulteriori 85 milioni di milioni per la didattica digitale integrata, fondi che permetteranno l’acquisto di oltre 200 mila nuovi dispositivi e oltre 100 mila strumenti per le connessioni. Alle scuole secondarie di secondo grado andranno inoltre ulteriori 3,6 milioni di milioni, per garantire la connessione e, quindi, la didattica digitale integrata a studentesse e studenti che ne fossero ancora privi. Per quanto riguarda Palermo e provincia, le scuole del capoluogo siciliano riceveranno circa 80 mila euro".

L'elenco delle scuole interessate e gli importi

IS G. UGDULENA - 2.277,00 euro

MANDRALISCA - 1.500,00 euro

UGO MURSIA -1.500,00 euro

BASILE - D'ALEO - 1.500,00 euro

IS DON G. COLLETTO 1.500,00 euro

IS "MAJORANA" 3.000,00 euro

"G. SALERNO" 1.500,00 euro

ISTITUTO SUPERIORE DANILO DOLCI 1.500,00 euro

JACOPO DEL DUCA - DIEGO BIANCA AMATO 1.500,00 euro

F. FERRARA 2.277,00 euro

ISTITUTO SUPERIORE STATALE MARIO RUTELLI 2.277,00 euro

E ASCIONE 2.277,00 euro

DUCA ABRUZZI - LIBERO GRASSI 1.500,00 euro

V.RAGUSA E OTAMA KIYOHARA - F.PARLATORE 1.500,00 euro

ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO PARTINICO 1.500,00 euro

I.I.S.S. " GIOENI - TRABIA " 2.277,00 euro

L.EINAUDI-PARETO 1.500,00 euro

PIO LA TORRE 2.277,00 euro

I.I.S. G. D'ALESSANDRO 2.277,00 euro

MELI 3.000,00 euro

GARIBALDI 2.277,00 euro

UMBERTO I 2.277,00 euro

DE COSMI 2.277,00 euro

IM REGINA MARGHERITA 3.000,00 euro

LICEO SCIENZE UMANE E LING. "D. DOLCI" 2.277,00 euro

NINNI CASSARA 2.277,00 euro

GALILEI 2.277,00 euro

LICEO SCIENTIFICO STATALE "S.CANNIZZARO" 3.000,00 euro

ERNESTO BASILE 1.500,00 euro

LS SANTI SAVARINO 2.277,00 euro

I.C. DI II GRADO "SAVERIA PROFETA" 1.500,00 euro

LICEO SCIENTIFICO STATALE NICOLO'PALMERI 1.500,00 euro

P.BORSELLINO 2.277,00 euro

I.P.S.S.E.O.A. "PIETRO PIAZZA" 3.000,00 euro

S.D'ACQUISTO BAGHERIA 1.500,00 euro

"DON LUIGI STURZO" 2.277,00 euro

CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1.500,00 euro

MARCO POLO 2.277,00 euro

GIOVANNI FALCONE 1.500,00 euro

EDUCANDATO STATALE MARIA ADELAIDE 1.500,00 euro