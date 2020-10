VIDEO | Cinema e teatri chiusi, Samonà: "Serve progetto vero, promesse fumose per i lavoratori"

L'assessore regionale ai Beni culturali e all'Identità siciliana, in visita alla Casina Cinese in occasione del penultimo weekend de "Le Vie dei Tesori", rispondendo a PalermoToday commenta il decreto del premier Conte. "Non lasciamo solo chi è costretto allo stop. Il dl Ristori probabilmente non sarà sufficiente"