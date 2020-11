Tari, direttiva del sindaco per il rinviare la scadenza del saldo: la parola passa alla Ragioneria

Il sindaco Leoluca Orlando firmerà oggi una direttiva indirizzata agli uffici della Ragioneria, affinché venga predisposta la proposta di delibera per il rinvio del saldo Tari da tramsettere al Consiglio comunale. Secondo quanto si apprende, nella direttiva, il primo cittadino indicherà genericamente di posticipare la seconda rata della Tari (quindi implicitamente per tutti), in scadenza il 2 dicembre. La data è dietro l'angolo e bisogna correre anche per evitare confusione tra i contribuenti, che da giorni si domandano se pagare entro i termini già prefissati o aspettare il rinvio.

La strada - annunciata dal sindaco mercoledì scorso - è di posticipare i pagamenti al 31 dicembre per consentire alla Regione di trasferire al Comune i soldi necessari a "tagliare" la tassa sull'immondizia alle imprese colpite dal Covid. A dire l'ultima parola, però, saranno gli inquilini di Sala delle Lapidi che attendono la delibera dalla Ragioneria del Comune. Fermo restando che la volontà del sindaco trovi il consenso della Ragioneria generale.

Il Consiglio, in un'apposita seduta, dovrà poi stabilire per quali categorie varrà il rinvio, che non potrà andare oltre il corrente esercizio finanziario 2020: cioè entro la fine del mese di dicembre. La scorsa settimana, dopo le proteste dei commercianti, il sindaco Orlando era intervenuto prospettando questa soluzione in modo tale da mettere una "pezza" ai ritardi di Palazzo d'Orleans nell'erogazione dei fondi (circa 27 milioni) al Comune. In ballo c'è una sforbiciata della Tari di oltre il 50% per 40.502 tra attività commerciali, artigianali e industriali che durante il lockdown sono state costrette ad abbassare le saracinesche.

Ancora oggi a soffrire maggiormente sono tutte le attività di ristorazione che, con l'ultimo Dpcm del premier Conte, sono state chiuse al pubblico e possono lavorare solo con la formula dell'asporto. A questi commercianti, con i soldi stanziati dalla Regione, dovrebbero essere applicati gli sconti sulla Tari e altre imposte locali.