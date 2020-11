Coronavirus, Amata: "Non è tempo delle polemiche ma si deve fare squadra"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Oggi sicuramente non è il tempo della polemica, oggi è il tempo della solidarietà, della coesione del fare tutti squadra per affrontare l’emergenza, e il gruppo di Fratelli d’Italia voterà contro la mozione di censura”. Lo ha detto la capogruppo di Fratelli d’Italia Elvira Amata, nel corso del dibattito all'Ars sulla mozione di censura all’assessore alla Salute.

Per Amata "Sono i fatti a dimostrare che non c’è stata inerzia da parte del Governo. Indubbiamente gli effetti dell’epidemia sul nostro sistema è forte, molte cose non funzionano come dovrebbero, come le Usca, e bene sta facendo l’assessore a implementarle, insieme la telemedicina e teleassistenza. Certo, sarebbe sbagliato dire che tutto funziona bene, ma non siamo al collasso così come vorrebbero dire i presentatori della mozione. Non voglio sottrarmi alla polemica di questi giorni, sui files audio del direttore della pianificazione strategica dell’assessorato alla Sanità, e ritengo che bene ha fatto a dare input ai direttori generali, anche se in modo improprio, oggi chi ha un ruolo deve dare il 100 per cento".