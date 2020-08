Virus in risalita in Sicilia, Musumeci: "Il 40% dei casi riguarda migranti"

"Siamo una regione di frontiera e su 562 positivi il 40 per cento è formato da migranti, approdati in Sicilia e sui quali il sistema sanitario regionale è subito intervenuto. Abbiamo effettuato circa 10 mila tra test sierologici e tamponi". A snocciolare i numeri è stato il governatore siciliano, Nello Musumeci, durante "La Vita in diretta estate".

"Se io avessi il potere - ha ribadito Musumeci - chiuderei i porti perché sono fermamente convinto che questo fenomeno migratorio, tristissimo e doloroso, continuerà ancora nelle prossime settimane con migliaia e migliaia di migranti. Questo crea una condizione di tensione sociale,oltre alla preoccupazione dei sindaci".

"Noi siamo stati chiari con il Governo nazionale - ha aggiunto -: vorremmo che i migranti restassero sulle navi, dove possiamo accertare le loro condizioni sanitarie, nel caso fare a bordo la quarantena e poi essere ricollocati. Abbiamo chiesto e ottenuto anche l'invio di nuove forze militari".