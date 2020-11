VIDEO | Il Consiglio posticiperà la scadenza della Tari, Orlando: "Così le imprese avranno gli sconti"

Rinviare a fine mese il pagamento del saldo Tari, per consentire alla Regione di trasferire al Comune i soldi necessari a "tagliare" la tassa sull'immondizia alle imprese colpite dal Covid.

I ritardi di Palazzo d'Orleans nell'erogazione dei fondi al Comune, circa 27 milioni, costringono il sindaco Leoluca Orlando a correre ai ripari: dopo la protesta delle attività commerciali, chiuse o a regime ridotto per le limitazioni imposte dal Dpcm anticoronavirus, il primo cittadino ha concordato con il presidente del Consiglio comunale una seduta ad hoc di Sala delle Lapidi per spostare in avanti la scadenza della Tari, fissata il 2 dicembre prossimo.

In ballo c'è una sforbiciata della Tari di oltre il 50% per 40.502 tra attività commerciali, artigianali e industriali che durante il lockdown sono state costrette ad abbassare le saracinesche. Tra i beneficiari del provvedimento ci sono anche musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto, cinema, teatri, campeggi, impianti sportivi, attività di ristorazione, barbieri ed estetisti.

Il Consiglio adesso dovrà stabilire per quali categorie varrà il rinvio, che non potrà andare otre "il corrente esercizio finanziario 2020, cioè entro la fine del mese di dicembre". Questa la soluzione individuata dal sindaco Orlando "per consentire, nel frattempo, alla Regione di fare pervenire finalmente queste risorse e in questo modo far godere delle detrazioni gli operatori economici così fortemente danneggiati".