M5S a Musumeci: "Che fine ha fatto il comitato tecnico anti Covid in Sicilia?"

"Che fine ha fatto il comitato tecnico scientifico che doveva coordinare l'emergenza Covid, sparito dai radar dopo l'arresto di Candela?". Se lo chiedono, e lo chiedono al governo Musumeci, i deputati del M5S all'Assemblea regionale siciliana, componenti della commissione Salute, Giorgio Pasqua, Salvatore Siragusa, Francesco Cappello e Antonio De Luca.

"A pensar male - dicono - si potrebbe avvalorare l'ipotesi che serviva solo a garantire una poltrona di prestigio e ben remunerata all'ex direttore generale dell'Asp di Palermo, rimasto fuori dal giro dei manager della sanità". "Di certo c'è che il comitato non si è più riunito - aggiungono i pentastellati -. Chi assicura ora la trasparenza delle tante spese che sono state fatte e che si faranno per contrastare l'emergenza? Ci farebbe piacere sapere come e chi le pianifica e, soprattutto, se Musumeci e Razza hanno intenzione di tirare fuori il comitato dalla naftalina dove è finito dopo l'operazione Sorella Sanità".