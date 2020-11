Tamponi nelle scuole, il Comune mette a disposizione dell'Asp le auto di servizio

L'Asp si recherà nelle scuole dell'obbligo cittadine ad effettuare i tamponi a studenti e docenti con le auto di servizio del Comune. La Giunta presieduta dal sindaco Leoluca Orlando, su richiesta della stessa Asp, ha infatti deciso di mettere a disposizione delle Usca scolastiche tutte le vetture di servizio possibili per il trasporto del personale sanitario.

Fra queste ci sono anche le panda bianche utilizzate per gli spostamenti di lavoro dagli assessori. Alcune hanno un'età media di 10 anni, avendo il Comune rescisso da tempo il contratto di leasing delle auto di servizio.

Ma non è tutto. La Giunta ha inoltre deliberato di mettere gratuitamente a disposizione dell'Asp la piattaforma creata da Sispi e dall'ufficio del webmaster per le comunicazioni rapide tramite sms ai cittadini, che potrà essere utilizzata per contattare gli utenti e per invitare i positivi guariti alla donazione di plasma iperimmune.

La piattaforma, entrata in funzione per la comunicazione con gli utenti del servizio di buoni spesa durante il lockdown, è inserita nelle attività di Protezione civile del Comune.

“Da parte del Comune – sottolinea il sindaco - prosegue il massimo impegno e la massima collaborazione, nei limiti delle competenze dell'amministrazione, per supportare l'Asp e tutto il sistema sanitario nelle urgenti attività di screening della popolazione ed in ogni modo utile per contribuire alla tutela della salute dei cittadini".

Articolo aggiornato il 16 novembre 2020 alle ore 18,36 / Aggiunta dichiarazione del sindaco