Audio La Rocca, Aldo Penna (M5s): “Se fatti confermati sarà effetto domino per Regione”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"La Rocca forse voleva emulare il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci con i posti in terapia intensiva? Se l’audio del dirigente generale del dipartimento di Pianificazione strategica dell’Assessorato siciliano alla Salute dovesse essere confermato come attendibile, questo avrà un effetto domino su tutto ciò che è stato fatto, a partire dai dati che ci sono stati forniti fino ad oggi." è quanto dichiara il deputato del MoVimento 5 Stelle, Aldo Penna, sulla vicenda che vede coinvolto il dirigente siciliano Mario La Rocca. "Scandali come questo non solo rappresentano un pericolo per la gestione stessa dell’emergenza, ma creano un sentimento di sfiducia nei cittadini che può avere conseguenze pesanti. Cosa verrà fuori a seguito delle ispezioni richieste dal Ministero della Salute determinerà il futuro prossimo dell’amministrazione Musumeci. Attendiamo - conclude il deputato - di sapere come sono andati i fatti per filo e per segno."