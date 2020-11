Ars, Calderone: "Forza Italia compatta contro censura a Razza"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Per un evidente errore del sistema elettronico di registrazione del voto alla fine del dibattito sulla mozione di censura, ieri sono risultati non votanti gli onorevoli Caronia e Savona. E’ evidente appunto che si è trattato di un errore del sistema come per altro facilmente riscontrabile dalla registrazione della seduta, durante la quale il presidente Micciché ha letto la lista dei deputati che risultavano non votanti. Come ribadito ieri, Forza Italia ha votato in modo compatto e unanime contro la mozione, che abbiamo ritenuto sbagliata nel merito e nel metodo. Confidiamo in una pronta correzione dei verbali della seduta da parte degli Uffici”. Lo afferma il Capogruppo di Forza Italia all’Ars, Tommaso Calderone.

Sulla vicenda interviene anche la deputata di Forza Italia, Mariana Caronia, la quale aggiunge: “Sono molto dispiaciuta per questo ennesimo problema tecnico. Ho espresso durante il dibattito la mia posizione sul fatto che la pandemia ha evidenziato una condizione di difficoltà strutturale della sanità siciliana, radicata nel tempo e non ascrivibile a questo Governo. Ho comunque chiesto maggiore dialogo con il Parlamento, ma ciò non ha nulla che vedere con la mozione delle opposizioni, che ho ritenuto strumentale e inutilmente polemica”.