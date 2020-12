Corleone, Vincenza Vasi aderisce a Diventerà Bellissima

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nuovo consigliere comunale per il gruppo di DiventeràBellissima a Corleone: Vincenza Vasi, infatti, ha comunicato ufficialmente la propria adesione al movimento politico presieduto da Nello Musumeci. "Dopo le elezioni comunali del novembre 2018 e la totale assenza nonché il mancato confronto e supporto da parte dei vertici del Movimento 5 Stelle nei confronti del gruppo consiliare di minoranza eletto sotto il simbolo Movimento 5 Stelle, la mia adesione al Gruppo Diventerà Bellissima segna un punto di svolta nel mio percorso politico, certa di una condivisione di progetti comuni per il territorio", sottolinea Vasi, che aggiunge: "Ringrazio per la fiducia che stanno riponendo nei miei confronti il presidente della Regione Nello Musumeci, il capogruppo all'Ars Alessandro Aricò, il coordinatore locale Giuseppe Giandalone, l'assessore comunale Calogero Scalisi ed i colleghi consiglieri comunali".

Interviene pure Aricò: "A Corleone così come nel resto della Sicilia il nostro movimento politico continua a crescere, certamente anche grazie ai positivi risultati già raggiunti dal governo Musumeci in questi primi tre anni di legislatura".

Il coordinatore provinciale Angelo Pizzuto afferma: "Con Vincenza Vasi si potenzia ulteriormente la nostra rappresentanza all’interno del consiglio comunale di Corleone, siamo certi che costituirà un valore aggiunto per DiventeràBellissima". Infine, Giuseppe Giandalone (coordinatore cittadino a Corleone) sottolinea: "L’arrivo nelle nostre fila di Vincenza Vasi consentirà di rafforzare non solo qualitativamente ma pure dal punto di vista numerico la maggioranza che sostiene l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicolosi".