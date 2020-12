Corleone, il vicesindaco Maria Clara Crapisi aderisce a Forza Italia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un altro amministratore aderisce a Forza Italia. Si tratta di Maria Clara Crapisi, vicesindaco e assessore agli Affari generali, Servizi alla Famiglia, Volontariato e Servizi Sociali del Comune di Corleone.

L’annuncio ufficiale è stato dato al termine di un incontro con gli amministratori locali di Forza Italia alla quale vi hanno preso parte il Coordinatore regionale e Presidente dell’ARS, Gianfranco Miccichè e il deputato regionale Mario Caputo. La neo azzurra, imprenditrice, era stata eletta alle ultime elezioni amministrative nella lista Civica “Nuova Luce”.

“Ho maturato questa importante scelta politica e personale - ha affermato Maria Clara Crapisi - perchè ho apprezzato la posizione moderata ed europeista tenuta da Silvio Berlusconi e da Forza Italia in Parlamento, soprattutto in questo delicato momento. Una politica rispettosa degli interessi degli italiani e lontana da ogni posizione oltranzista e populista. Ho avuto vicina Forza Italia già durante la campagna elettorale per le elezioni comunali del 2018, l’ho appoggiata durante le ultime europee. Sono certa che in Forza Italia avrò maggiori opportunità, dal punto di vista politico e istituzionale, e spero di poter ben rappresentarla per contribuire ulteriormente alla crescita sociale ed economica di Corleone. Inoltre - ha aggiunto - ho apprezzato l’impegno politico ed istituzionale di Mario Caputo, parlamentare sempre presente nel territorio, attento alle esigenze delle comunità e grazie al suo impegno stiamo portando a soluzione iniziative in favore dei nostri territori”.

“Avere tra noi anche il vicesindaco di Corleone - ha sottolineato Gianfranco Miccichè - è motivo di orgoglio che raddoppia visto che si tratta di una donna di grande impegno politico ed istituzionale. Da ogni parte della Sicilia giungono nuove adesioni da parte di Amministratori locali, professionisti ed imprenditori che guardano a Forza Italia con grande attenzione. Questo è il frutto dell’impegno di ogni parlamentare di Forza Italia e dei nostri amministratori. Un plauso a Mario Caputo per il grande attivismo parlamentare, sempre attento alle esigenze del territorio”.

“La decisione di Maria Clara Crapisi di aderire a Forza Italia - ha dichiarato Mario Caputo - ci riempie di orgoglio per il suo impegno costante nell’amministrare con deleghe importanti uno dei Comuni più rappresentativi della Sicilia. La sua esperienza e competenza personale ed amministrativa contribuirà alla ulteriore crescita del nostro partito. Questo risultato dimostra come la politica moderata, propositiva e attenta al territorio è la scelta vincente per il recupero del valore della politica”.

“La scelta di aderire a Forza Italia di Maria Clara - ha concluso il coordinatore provinciale Luigi Vallone - è maturata nel tempo incontrando diversi esponenti azzurri. Sono personalmente contento così come l’intero partito, della sua scelta di aderire ufficialmente a Forza Italia ma già dalle elezioni europee e politiche Maria Clara Crapisi ha appoggiato il nostro partito. Sono certo che sarà un punto di riferimento nel corleonese e nel comprensorio”.